Шойгу назвал Армению ключевым партнером в Закавказье

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Армению ключевым партнером в Закавказье и выразил заинтересованность в поддержании там стабильности.

"Армения – союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе", - заявил Шойгу в среду на встрече с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном в Москве.

Он напомнил, что в Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

В свою очередь Карапетян отметил, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны совершил именно в Россию, которая является стратегическим союзником Армении.

"Россия – единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству", - сказал Карапетян.

В последние дни Азербайджан и Армения обменивались обвинениями в обстрелах позиций своих военных в приграничных районах.

В Армении в городе Гюмри находится 102-я российская военная база.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

5 августа армянское Минобороны сообщило, что российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении.

Военное взаимодействие между Россией и Арменией развивается на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года. Согласно этому документу, Москва и Ереван обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае военной угрозы любой из сторон и развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС). Помимо этого, между военными ведомствами РФ и Армении подписано соглашение об Объединенной группировке войск (сил) вооруженных сил двух стран "в целях обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе коллективной безопасности".