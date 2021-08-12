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МВД Афганистана арестовало губернатора захваченной талибами провинции

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Афганистана арестовали по пути в Кабул губернатора захваченной в четверг утром талибами (члены запрещенной в России организации "Талибан") провинции Газни Дауда Лагмани, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МВД Мирвайса Станекзая.

Сообщается, что Лагмани и его сопровождавшие были арестованы в провинции Майдан-Вардак в центральной части страны. Вместе с Газни задержаны заместитель губернатора, его помощник и глава провинциального управления.

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По данным местной прессы, губернатора и сотрудников его администрация обвиняют в преднамеренной сдаче возглавляемого им региона талибам. "Губернатор Афганистана заключил сделку с талибами, и ему было разрешено вместе с начальником полиции провинции выехать в Кабул", - рассказал Станекзая.

Ранее в сети появились видеоматериалы, которые опубликовали сами радикалы, где видно, что вооруженные боевики свободно передвигаются по улицам города.

"В городе Газни было захвачено много вражеских баз, и моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", - написал в четверг утром в твиттере пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Лагмани несколько месяцев назад был назначен президентом Афганистана Ашрафом Гани губернатором провинции Фарьяб, но местные жители тогда отвергли его и выступили с акциями протеста, в результате которых в столкновениях с силовиками погибли несколько человек.

По сообщению местных источников, в четверг после захвата талибами города Газни - центра одноименной провинции, военно-воздушные силы Афганистана наносят бомбовые удары по скоплению боевиков в городе.

Афганистан Газни Дауд Лагмани

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