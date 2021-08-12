Талибы заявили о захвате основной части афганского города Газни

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) сегодня утром взяли под свой контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции, на юго-востоке Афганистана.

На видеоматериалах, которые радикалы публикуют в социальных сетях, видно, что вооруженные боевики свободно передвигаются по улицам города.

"В городе Газни было захвачено много вражеских баз, и моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", - написал в твиттере пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Официальные власти Афганистана пока не комментируют происходящее. Накануне вечером ряд местных СМИ сообщили, что вооруженные группы талибов с четырех сторон штурмуют город Газни. В ночь на четверг один из проправительственных ресурсов сообщил о прибытии в Газни подразделения специального назначения.

Сами талибы заявляют, что к сегодняшнему дню захватили административные центры девяти провинций страны.