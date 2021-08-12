Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:21Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 688 069+665 762

Талибы заявили о захвате основной части афганского города Газни

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) сегодня утром взяли под свой контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции, на юго-востоке Афганистана.

На видеоматериалах, которые радикалы публикуют в социальных сетях, видно, что вооруженные боевики свободно передвигаются по улицам города.

"В городе Газни было захвачено много вражеских баз, и моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", - написал в твиттере пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Официальные власти Афганистана пока не комментируют происходящее. Накануне вечером ряд местных СМИ сообщили, что вооруженные группы талибов с четырех сторон штурмуют город Газни. В ночь на четверг один из проправительственных ресурсов сообщил о прибытии в Газни подразделения специального назначения.

Сами талибы заявляют, что к сегодняшнему дню захватили административные центры девяти провинций страны.

Афганистан Талибан Газни

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 12 августа

Пандемия коронавируса

Разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса

Politico сообщило о возможной эвакуации посольства США в Афганистане

Сотни бойцов афганских правительственных сил сдались талибам у Кундуза

Молдавия попросила РФ помочь в утилизации боеприпасов в Приднестровье

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Судан решил выдать экс-президента Аль-Башира Международному уголовному суду

Судан решил выдать экс-президента Аль-Башира Международному уголовному суду

В Белоруссии собрались убрать из Конституции норму о нейтралитете страны

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Пропавший в Стамбуле российский турист найден мертвым

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');