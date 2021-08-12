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Белорусскую вакцину от COVID-19 выпустят в оборот в 2023 году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году, сообщил глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич. Его цитирует "БелТА".

Министр напомнил, что разработка отечественной вакцины от коронавируса идет в три этапа: лабораторный, опытно-промышленный и промышленный. Опытно-промышленный участок производства вакцины решено разместить на предприятиях "БелВитунифарм" (для этого здесь построят отдельный корпус) и "Белмедпрепараты".

"После достаточно подробного анализа этот подход был одобрен. Механизм создания совместного предприятия напрямую повлияет на экономические показатели. Нам не надо сейчас создавать отдельное предприятие, мы будем использовать те участки, которые уже отработаны и соответствуют самым высоким критериям", - пояснил Пиневич.

О создании белорусской вакцины от коронавируса президент Александр Лукашенко объявил 7 мая. Он уточнил, что это "живая вакцина".

Белоруссия Минздрав коронавирус Дмитрий Пиневич БелВитунифарм

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