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Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной COVID-вакцины

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия получила собственную вакцину от COVID-19, сообщил в пятницу президент страны Александр Лукашенко.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

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По его словам, нынешние вакцины не дают гарантии, что в будущем они будут эффективны от новых мутаций вируса.

"Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой... У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - сказал Лукашенко.

Белоруссия коронавирус Александр Лукашенко

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