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Талибы объявили о захвате второго по величине города Афганистана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Афганское движение "Талибан" (запрещено в России) в четверг вечером объявило о захвате Кандагара - центра одноименной провинции на юге Афганистана и второго по величине города страны.

"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", - написал в твиттере пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, к исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа, который выступил с обращением к населению. Радикалы опубликовали в социальных сетях видеоматериалы, показывающие, что боевики находятся на центральных улицах Кандагара.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее. Если информация о взятии талибами Кандагара подтвердится, это будет двенадцатый из 34 провинциальных центров страны, перешедших под контроль талибов.

Между тем председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла заявил о необходимости созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН по Афганистану.

"Ситуация в Афганистане критическая, и достижения афганского народа за последние годы находятся под угрозой", - заявил он, выступая на региональной встрече по Афганистану в Дохе, в Катаре.

Ранее в четверг талибы сообщили о захвате города Газни, центра одноименной провинции в центральном Афганистане, и Таринкота - столицы провинции Урузган на юго-востоке страны.

В эти часы боевики движения "Талибан" штурмуют город Герат, центр одноименной провинции на западе страны. Местные источники сообщают в социальных сетях, что радикалы приблизились к центру города, наступая с восточной окраины. "Интенсивная перестрелка идет в 500 метрах от резиденции губернатора провинции. Боевики приближаются к провинциальной тюрьме", - сообщают источники.

Основные силы обороняющихся во главе с бывшим губернатором региона Исмаилом Ханом находятся на западе Герата, там бои носят наиболее ожесточенный характер.

Ранее в четверг представитель талибов Кари Ахмади сообщил, что талибам удалось вернуть под свой контроль утраченный ранее уезд Гузара, откуда они теперь и штурмуют Герат.

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