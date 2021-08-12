Военные эксперты в РФ разошлись во мнениях о перспективе поставок Кабулу вертолетов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Военные эксперты разошлись в оценках перспектив поставок Россией в Афганистан боевых вертолетов на фоне масштабного наступления движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) на правительственные силы.

Глава афганского МИД Ханиф Атмар заявил в четверг в интервью радио "Эхо Москвы", что Кабул готов купить у России боевые вертолеты и ждет ответа от российского правительства.

"Ситуация неоднозначная. С одной стороны, казалось бы, мы имеем право продавать вооружение правительству Афганистана и даже получать от этого прибыль. С другой стороны, это геополитический вопрос - завтра талибы придут к власти, и как они будут на нас смотреть после такой поставки - как на своих врагов, которые вооружали их врагов", - сказал "Интерфаксу" в четверг бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Прежде чем принимать такое решение, следует проанализировать ситуацию в Афганистане всесторонне", - сказал Ивашов.

Он предположил, что правительство Афганистана заинтересовано в старых модификациях ударных вертолетов типа Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8, для эксплуатации которых афганским летчикам не потребуется дополнительная подготовка.

Другой позиции придерживается ученый, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Алексей Арбатов.

"Почему не продать? Москва заинтересована в том, чтобы это правительство Афганистана как можно дольше осталось у власти", - сказал Арбатов "Интерфаксу" в четверг.

"Если бы талибы не наступали, можно было бы не волноваться. Если они сильно наступают, то все, что нужно правительству Афганистана, чтобы сдерживать это наступление - вертолеты, артиллерию, бронетехнику, самолеты, боеприпасы - надо им поставлять, и необязательно, чтобы это было за немедленный расчет. Но это должны быть поставки, которые не предполагают присутствия в Афганистане российских военных советников", - сообщил Арбатов.

Глава МИД Афганистана сказал, что Кабул запросил у Москвы новые вертолеты и ремонт старых. "Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ", - сказал Атмар в эфире радио "Эхо Москвы".

Он заявил, что Кабул заинтересован в "ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у РФ".

Вертолеты семейства Ми-8/Ми-17 предназначены для транспортировки грузов, техники, личного состава и выполнения различных специальных задач.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, модернизированная версия вертолета Ми-24. Экипаж вертолета - два человека: пилот и оператор вооружения. На борт принимаются до восьми человек десанта.

Мятежники из группировки "Талибан", захватив ранее в четверг город Газни, теперь находятся примерно в 130 км от столицы Афганистана, сообщает Associated Press. Кроме того, талибы объявили о захвате Кандагара - центра одноименной южной провинции.

Взятие под контроль Газни - стратегически важная для талибов победа, так как теперь они контролируют проходящую через город автомагистраль: она связывает Кабул с югом страны.

Как отмечает Associated Press, пока талибы не представляют непосредственной военной угрозы для Кабула. Тем не менее, в настоящее время они контролируют уже около двух третей территории Афганистана и чуть меньше трети административных центров афганских провинций.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 10 августа, что "Талибан" контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном, но обещал не атаковать соседние страны.

"Его лидеры ("Талибана") говорят о том, что мы не будем предпринимать никаких попыток деструктивных по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал Шойгу на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Министр обороны РФ заявил, что на фоне вывода войск США из Афганистана началось повсеместное выдавливание талибами правительственных сил.

"Конечно, свято место пусто не бывает, началось постепенное выдавливание правительственных сил со всех территорий", - заявил Шойгу. По его словам, сейчас США и их союзники, в том числе европейские и австралийские коллеги, выводят войска из Афганистана - "в общем, там фактически никого не осталось".

Шойгу сказал, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на новые угрозы. Кроме того, Россия продолжит проводить учения с Узбекистаном и Таджикистаном у афганской границы, сообщил министр.