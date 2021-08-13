Лесные пожары в Каталонии удалось потушить

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары, разгоревшиеся в четверг в Каталонии, ликвидированы, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Около 100 пожарных вели борьбу с огнем на десятках гектаров в районе провинции Таррагона, была задействована специализированная пожарная авиация.

Однако повышенная угроза природных пожаров сохраняется в большей части Испании из-за чрезвычайно жаркой погоды, отмечается в сообщениях.

Согласно данным местных метеорологических служб, максимальная температура воздуха может в пятницу достичь 40 градусов.

В ряде европейских стран наблюдается сильная жара, которая привела к лесным пожарам, в частности, в Греции и Италии.