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Тысячи людей покинули дома на юге Испании из-за лесных пожаров

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Около 2 тыс. человек покинули свои дома после того, как в южном испанском регионе Андалусия вспыхнули лесные пожары, сообщает BBC News.

Один сотрудник экстренных служб погиб в результате пожара, который начался в среду на возвышенности над популярным курортным городом Эстепона на побережье Коста-дель-Соль. Еще шесть городов и деревень были эвакуированы в воскресенье.

По данным испанских СМИ, в результате пожара сгорело 7400 гектаров земли.

Из-за аномальной жары этим летом в Европе бушевали лесные пожары. В августе сложная ситуация с природными пожарами наблюдалась в Италии, Греции, Турции, Черногории, Алжире и Северной Македонии. Экологи связывают рекордную жару и лесные пожары с изменением климата, который увеличивает риск сухой погоды.

Испания Андалусия

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