Талибы осадили столицу провинции Пактика в Афганистане

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) объявили о захвате уезда Матахан провинции Пактика на юго-востоке Афганистана и осаде ее столицы.

"Район перешел под контроль моджахедов", - сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

"Оружие, техника и боеприпасы попали в руки моджахедов", - написал Муджахид в твиттере. Он также сообщил, что столица провинции Пактика город Шаран находится в осаде.

Официальные власти Афганистана не комментировали это сообщение.

Ранее в пятницу талибы объявили о захвате города Калат, столицы провинции Забуль, и города Пули-Алам, центра провинции Логар. Сообщается, что губернатор провинции Логар Абдул Кайюм Рахими попал в плен к талибам.

Таким образом, по утверждению радикалов, к вечеру пятницы они уже завладели столицами 17 из 34 провинции.