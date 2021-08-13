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Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) в пятницу установили контроль над городом Пули Алам - административным центром афганской провинции Логар, сообщают западные и ближневосточные СМИ.

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Они отмечают, что, таким образом, талибы находятся уже в 50 км от Кабула. Днем ранее их передовые подразделения, захватившие город Газни, были замечены в 130 км от столицы Афганистана.

Представитель "Талибана", со своей стороны, ранее сообщал в соцсетях, что боевики контролируют многие ключевые объекты в Пули Аламе, однако по его словам, бои в городе еще продолжались.

Кроме того, талибы захватили столицу провинции Гор город Чагчаран на западе Афганистана, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя совета провинции.

В настоящий момент бои идут в 32-х из 34 провинций страны. В четверг Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана. На данный момент под контролем мятежников находятся около половины столиц афганских провинций.

Афганистан Логар Талибан

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