Посольство США в Кабуле приказало работникам уничтожить секретные материалы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Посольство США в Кабуле приказало персоналу уничтожить секретные документы и информацию на компьютерах, сообщает Национальное общественное радио США (NPR).

Докладная записка была написана для сотрудников посольства и передана NPR на условиях анонимности.

Большинство дипломатов будут эвакуированы из Кабула 3 тыс. американскими военными. Однако часть консульского отдела останется работать в посольстве, отмечается в записке.

Пентагон заявил в пятницу, что американские войска, которым было приказано вернуться в Афганистан для помощи в выводе войск, начали прибывать. Войска, состоящие из двух батальонов морской пехоты и одного армейского батальона, будут базироваться в Кабульском аэропорту. Они обеспечат безопасность воздушного транспорта, на котором будут вылетать американские дипломаты.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) за короткий промежуток времени захватили столицы 17 афганских провинций и продолжают наступление.

Ранее, в пятницу, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обстановка в Афганистане выходит из-под контроля. Он призвал движение "Талибан" немедленно прекратить наступление, а стороны конфликта урегулировать кризис путем переговоров.