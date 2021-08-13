Основную часть группы в 3 тыс. военных США перебросят в Кабул до конца недели

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Основная часть трехтысячной группы американских военных, которая обеспечит эвакуацию сотрудников посольства США в Афганистане, должна прибыть в Кабул до конца этой недели, заявил в пятницу на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Некоторые элементы от одного из пехотных батальонов морских пехотинцев уже там, в Кабуле... остальные войска будут прибывать в течение последующей пары дней, и как я ожидаю, к концу выходных основная часть от 3 тысяч, о которых мы говорили вчера, будут на месте", - сказал он.

Он отметил, что с вывозом людей по воздуху проблем не возникнет, и воздушным транспортом можно будет эвакуировать тысячи людей в день.

Также Кирби выразил обеспокоенность в связи с темпами продвижения боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, но отметил, что "никакой результат не предопределен".

По его словам, пока что Кабулу не грозит непосредственная опасность, хотя талибы и стараются изолировать столицу Афганистана.

Накануне на брифинге Кирби заявил, что командование США привлечет около 4 тыс. военных, а также перебросит в Кувейт резервную группу пехоты с целью обеспечить безопасный вывоз американских дипломатов и других лиц из Афганистана.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 17 афганских провинций и продолжают наступление.