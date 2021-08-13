Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:08Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Основную часть группы в 3 тыс. военных США перебросят в Кабул до конца недели

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Основная часть трехтысячной группы американских военных, которая обеспечит эвакуацию сотрудников посольства США в Афганистане, должна прибыть в Кабул до конца этой недели, заявил в пятницу на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Некоторые элементы от одного из пехотных батальонов морских пехотинцев уже там, в Кабуле... остальные войска будут прибывать в течение последующей пары дней, и как я ожидаю, к концу выходных основная часть от 3 тысяч, о которых мы говорили вчера, будут на месте", - сказал он.

В миреСША начали готовить эвакуацию дипперсонала из КабулаСША начали готовить эвакуацию дипперсонала из КабулаЧитать подробнее

Он отметил, что с вывозом людей по воздуху проблем не возникнет, и воздушным транспортом можно будет эвакуировать тысячи людей в день.

Также Кирби выразил обеспокоенность в связи с темпами продвижения боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, но отметил, что "никакой результат не предопределен".

По его словам, пока что Кабулу не грозит непосредственная опасность, хотя талибы и стараются изолировать столицу Афганистана.

Накануне на брифинге Кирби заявил, что командование США привлечет около 4 тыс. военных, а также перебросит в Кувейт резервную группу пехоты с целью обеспечить безопасный вывоз американских дипломатов и других лиц из Афганистана.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 17 афганских провинций и продолжают наступление.

США Афганистан

Новости по теме

Новости

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Посольство Великобритании призвало Москву продлить рабочую визу журналистке BBC

НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"

НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"

Что произошло за день: пятница, 13 августа

США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула

США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула
Пандемия коронавируса

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Талибы осадили столицу провинции Пактика в Афганистане

Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула

Уходящая с поста канцлера Меркель посетит РФ 20 августа

Уходящая с поста канцлера Меркель посетит РФ 20 августа

Талибы захватили столицу провинции Забуль

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');