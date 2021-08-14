Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили радиостанцию в городе Кандагар, который они взяли под контроль на этой неделе в результате масштабного военного наступления, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Агентство сообщает, что талибы опубликовали видеозапись, на которой повстанец объявляет о захвате главной радиостанции Кандагара. Она будет переименована в "Голос шариата" и будет транслировать новости и выдержки из Корана, отмечает он на записи.

Боевик в ходе видеообращения заявил, что все сотрудники радиостанции присутствуют на рабочих местах, однако он не уточнил, о каких именно сотрудниках идет речь. Неизвестный на видеозаписи также поздравил жителей Кандагара с тем, что он перешел под контроль талибов.

Associated Press отмечает, что у боевиков на протяжении многих лет были передвижные радиостанции, но в крупных городах они никогда не работали. Музыка на них запрещена.

Ранее боевики "Талибана" вновь атаковали город Маймана, столицу провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщили в пресс-центре управления полиции провинции.

"Среди убитых боевиков ключевые командиры, в том числе командир особой группы талибов "красная бригада", - сообщил пресс-центр УВД Фарьяба.

Между тем афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки.

Утром 14 августа боевики начали штурм города Мазари-Шариф, центра провинции Балх на северо-западе страны.

Фарьяб, наряду с Балхом - две провинции на севере страны, которые до сих пор не захвачены талибами. По утверждению радикалов, к вечеру пятницы они контролировали центры 18 из 34 провинций страны.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: талибы за короткий промежуток времени захватили столицы более 17 афганских провинций и продолжают наступление.