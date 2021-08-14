Талибы объявили о захвате столицы провинции Пактика в Афганистане

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) объявили о захвате города Шаран, центр провинции Пактика на юго-востоке страны.

"Шаран, столица провинции Пактика, также была захвачена в ходе операции "Завоевание". Резиденция администрации губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательный центр и все объекты в городе перешли под контроль моджахедов", - сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, талибам сдались солдаты правительственных сил, захвачена вся их техника.

Пока правительственные структуры не комментировали происходящее. Если информация о падении Шарана подтвердится, то это будет 19 из 34 провинциальных столиц, захваченных радикалами.

Перед этим в субботу афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения.

Активные бои продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх.

Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.