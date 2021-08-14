Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Число жертв наводнений и селей в причерноморском районе Турции возросло до 44 человек, сообщают в субботу западные и местные СМИ со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

По данным управления, 36 человек погибли в провинции Кастамону, семь - в Синопе и один - в Бартине. В Синопе также девять человек госпитализировали с травмами.

Наводнения снесли дома, разорвали мосты и затопили автодороги. Жители Кастамону в социальных сетях заявляют о сотнях пропавших без вести людей.

Спасательные отряды вместе с кинологами, вертолетами и самолетами ведут поиски людей. До и после наводнения в провинциях эвакуировали свыше 2 тыс. человек, многих временно разметили в студенческих общежитиях.

Зону бедствия на севере Турции накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов.

Турция

Новости

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре

Что случилось этой ночью: суббота, 14 августа

Пентагон готовится к эвакуации всего состава посольства США в Кабуле

Более 2 тысяч талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

Более 2 тысяч талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином

США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США
Пандемия коронавируса

В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19

В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперты призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от COVID-19

Эксперты призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от COVID-19

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');