Пятеро россиян находились на разбившемся в Турции пожарном самолете

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российский самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку, подтверждает Минобороны РФ.

На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции.

В военном ведомстве уточняют, что российский самолет разбился в районе населенного пункта Адана после выполнения задач по тушению пожаров. Комиссия Минобороны РФ направлена в Турцию для выяснения причин крушения Бе-200.

Ранее стало известно, что на юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет. Самолет находился на балансе у управления лесным хозяйством Турции.

В июле Минобороны РФ сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров. В сообщении говорилось, что в Турцию полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.