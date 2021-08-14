Посольство РФ в Турции выяснит, есть ли выжившие после крушения Бе-200

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в Турции выясняет информацию о том, есть ли выжившие в результате катастрофы самолета Бе-200 на юге страны.

Об этом "Интерфаксу" сказала в субботу пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, пять российских военных и трое граждан Турции находились на борту Бе-200, который потерпел катастрофу в Турции.

Самолет разбился около 15:10 по Москве при заходе на посадку после тушения пожаров в районе города Адана.

В июле Минобороны России сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров.

Отмечалось, что в Турцию полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.