Посольство РФ в Турции выяснит, есть ли выжившие после крушения Бе-200
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в Турции выясняет информацию о том, есть ли выжившие в результате катастрофы самолета Бе-200 на юге страны.
Об этом "Интерфаксу" сказала в субботу пресс-атташе посольства Ирина Касимова.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, пять российских военных и трое граждан Турции находились на борту Бе-200, который потерпел катастрофу в Турции.
Самолет разбился около 15:10 по Москве при заходе на посадку после тушения пожаров в районе города Адана.
В июле Минобороны России сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров.
Отмечалось, что в Турцию полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.
Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.
Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.