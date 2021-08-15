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Количество погибших при землетрясении в Гаити превысило 300 человек

Количество погибших при землетрясении в Гаити превысило 300 человек
Последствия землетрясения в Гаити 14 августа 2021 года
Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Гаити Ариэль Анри на пресс-конференции сообщил, что число жертв мощного землетрясения, произошедшего в стране в субботу, увеличилось до 304 человек, передает CNN.

По данным управления гражданской защиты Гаити, пострадали более 1,8 тысячи человек. Больница в городе Жереми переполнена, во дворе для пациентов дополнительно установили палатки.

По словам представителя американского Красного Креста Кэти Уилкс, землетрясение нанесло "значительный ущерб" домам, дорогам и инфраструктуре. По ее словам, система экстренного реагирования Красного Креста была активирована, и организация "выявляет неотложные потребности на местах".

Премьер-министр Гаити прибыл в юго-восточный департамент (регион) Гаити, наиболее пострадавший от землетрясения, чтобы оценить ущерб и координировать действия правительства на месте.

США, Чили, Панама, Колумбия и некоторые другие страны Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.

По прогнозам, в начале следующей недели в регион придет тропический шторм Грейс, который принесет ураганные ветры и проливные дожди, есть риск внезапных наводнений.

В субботу утром по местному времени у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовало несколько афтершоков, объявлялась угроза возникновения цунами. В стране введено чрезвычайное положение. Больше всего пострадала юго-восточная часть Гаити, но ощутили землетрясение во всех странах Карибского бассейна.

Среди погибших оказался бывший сенатор Гаити Жан Габриэль Фортуне. Его тело было обнаружено под завалами отеля в городе Ле-Ке.

В январе 2010 года на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7, в результате которого погибли около 200 тыс. человек, еще более 300 тыс. пострадали. Столица Порт-о-Пренс оказалась почти полностью разрушена, остальные части страны пострадали значительно меньше.

Гаити

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