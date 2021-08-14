Не менее 29 человек стали жертвами мощного землетрясения на Гаити

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в Гаити в субботу, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри ввел в стране чрезвычайное положение на один месяц.

По словам представителя американского Красного Креста Кэти Уилкс, землетрясение нанесло "значительный ущерб" домам, дорогам и инфраструктуре.

Как сообщалось, в субботу у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлялась угроза возникновения цунами. Эпицентр землетрясения находился примерно в 160 км от столицы Порт-о-Пренс. По данным CNN, афтершоки магнитудой до 5,2 продолжают ощущаться до сих пор.