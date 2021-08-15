Талибы готовятся объявить о создании Исламского эмирата Афганистан

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Боевики из группировки "Талибан" (запрещена в РФ) планируют в скором времени объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя талибов.

Планируется, что талибы сделают это объявление из президентского дворца в Кабуле. Ранее поступали сообщения, что боевики уже заняли этот дворец.

Именно так называлось афганское государство во время пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год. В дальнейшем силы США в рамках кампании по борьбе против терроризма прибыли в Афганистан, и лишили талибов власти.

Ранее представитель талибов Альханафи Вардак заявил, что движение не ведет переговоры по поводу временного правительства Афганистана.

"Слухи о временном и переходном правительстве не соответствуют действительности. Формально власть будет передана лидерам Исламского Эмирата (правительство талибов, существовавшее в Афганистане в период с 1996 по 2001 год - ИФ)", - написал Вардак в твиттере.

Представитель талибов призвал население не беспокоиться по поводу безопасности в Кабуле.

Ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай сообщил, что в Кабуле для предотвращения хаоса создан Координационный совет в составе председателя Высшего совета по примирению Абдуллы Абдуллы, бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматьяра.

В воскресенье, 15 августа, поступали сообщения о том, что в Кабул начали входить боевики "Талибана". Под их контролем оказалась практически вся территория страны. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, сообщают СМИ.