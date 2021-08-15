Экстренное заседание СБ ООН по Афганистану назначено на 16 августа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане состоится в понедельник, 16 августа, в 10:00 (по времени Нью-Йорка, 17:00 по Москве), сообщил "Интерфаксу" источник в ООН.

Как отметил источник, встреча организована по запросу Норвегии и Эстонии.

Мероприятие состоится в формате открытого брифинга и закрытых консультаций, пояснил источник в штаб-квартире.

Ранее Associated Press со ссылкой на представителя талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) сообщило, что талибы планируют в скором времени объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.

Планируется, что талибы сделают это объявление из президентского дворца в Кабуле. Ранее поступали сообщения, что боевики уже заняли этот дворец.

В воскресенье, 15 августа, поступали сообщения о том, что в Кабул начали входить боевики "Талибана". Под их контролем оказалась практически вся территория страны. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, сообщают СМИ.