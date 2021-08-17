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На юге Франции тысячи людей эвакуируют из-за лесного пожара

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На юге Франции началась эвакуация тысяч людей из-за лесного пожара в департаменте Вар (регион Прованс-Альпы-Лазурный берег). Эвакуируют в том числе туристов, расположившихся в кемпингах, сообщила префектура Вара.

Пока данных о погибших нет. Три человека получили легкие травмы, еще 19 отравились продктми горения, сообщает BFMTV со ссылкой на данные префектуры на утро вторника. Пожар начался во второй половине дня в понедельник и к утру прошел 5000 га, затронул около ста домохозяйств и полностью сжег кемпинг Charlemagne в Гримо. В регионе закрыты несколько автомобильных дорог.

Пожар тушат 700 человек, в том числе пожарные из соседних департаментов. Им мешает сильная жара, засуха и мистраль.

В Вар выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Франция Вар МВД Жеральд Дарманен Гримо

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