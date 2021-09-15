Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сотни человек эвакуировали на юге Франции из-за наводнений

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Наводнения на юге Франции затопили поля и дороги, сотни человек эвакуированы, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

"Я поддерживаю всех жителей, которые пострадали от непогоды, и призываю их быть крайне бдительными в ближайшие дни. Государство отреагирует быстро и объявит о режиме природного бедствия как можно скорее", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен после того, как посетил некоторые из пострадавших районов.

В миреНа юге Франции тысячи людей эвакуируют из-за лесного пожараЧитать подробнее

Из-за проливных дождей на территории между городами Ним и Монпелье на юге Франции начались наводнения, которые затопили дома и дороги. Ожидается, что дожди могут снова обрушится на область в среду.

Местные власти сообщили, что в районе серьезно повреждена инфраструктура в маленьких городах и деревнях. Закрыты школы и некоторые дороги, включая главное шоссе. Информация о жертвах на данный момент не поступала.

Для помощи пострадавшим было мобилизовано около 900 пожарных.

Наводнения начались после сезона аномальной жары, который привел к множеству пожаров в странах на юге Европы, в том числе во Франции.

Франция

Новости по теме

Новости

В КНДР пригрозили разрывом отношений с Южной Кореей

"Билайн" назвал ложью слова Саакашвили о передаче грузинской партии данных абонентов

"Билайн" назвал ложью слова Саакашвили о передаче грузинской партии данных абонентов

Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ получил в Швеции три года тюрьмы

Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ получил в Швеции три года тюрьмы

Разрешение на запуск "Северного потока 2" могут дать к началу 2022 года

Разрешение на запуск "Северного потока 2" могут дать к началу 2022 года
Пандемия коронавируса

Свыше 4,64 млн человек скончались в мире после заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 15 сентября

КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Пандемия коронавируса

США на саммите по COVID-19 поставят цель вакцинировать 70% населения мира

США на саммите по COVID-19 поставят цель вакцинировать 70% населения мира

Байден опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним

Трамп опроверг сообщения о его возможных планах нанести удар по Китаю

Трамп опроверг сообщения о его возможных планах нанести удар по Китаю
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');