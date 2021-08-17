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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Один российский дипломат объявлен персоной нон грата в Северной Македонии, ему предписано покинуть страну. Об этом сообщил во вторник глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

"Поскольку такая информация носит конфиденциальный характер, я не могу вдаваться в подробности", - приводит слова министра телеканал А1.

Между тем, в СМИ сообщается, что речь идет о заместителе военного атташе российского посольства в стране, деятельность которого македонские власти сочли несоответствующей дипломатическим правилам, принятым в Северной Македонии.

Ранее в мае 2021 года Северная Македония выслала еще одного российского дипломата.

Северная Македония РФ

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