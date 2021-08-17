Что произошло за день: вторник, 17 августа

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье, штрафы для Google и обещания талибов (движение запрещено в РФ)

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли три члена экипажа: летчики-испытатели первого класса Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Перед крушением загорелся правый двигатель самолета. Возбуждено уголовное дело.

- Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане. Они заверили, что не хотят вражды и не допустят атак на другие государства со своей территории. Также талибы пообещали соблюдать права женщин, их обяжут носить только хиджаб, оставляющий лицо открытым. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов назвал свою встречу с талибами во вторник конструктивной. Между тем местные жители продолжили штурмовать аэропорт Кабула в надежде эвакуироваться.

- Суд оштрафовал Google на 14 млн руб. по нескольким протоколам о запрещенном контенте.

- Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата. В СМИ сообщается, что речь идет о заместителе военного атташе российского посольства в стране. В МИД РФ пообещали ответ на действия Северной Македонии.

- В России коронавирус выявили еще у 20 958 человек. Умерли 805 человек, еще 18 407 пациентов выздоровели. В Москве - 2 006 новых заболевших.

- Суд освободил подростков из Канска, ставших фигурантами "дела Minecraft". Ранее с них сняли обвинения в связи с планами разрушить здание ФСБ в компьютерной игре, но заподозрили в изготовлении и хранении взрывчатки.