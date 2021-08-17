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Два бомбардировщика Ту-95МС провели многочасовой полет над Японским морем

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили 9-часовой полет над Японским морем в сопровождении истребителей Су-35, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря. Продолжительность полета составила около девяти часов", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время полета самолеты сопровождали истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - сказали в Минобороны.

Там подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") – самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Он был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.

Ту-95МС Японское море Минобороны РФ

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