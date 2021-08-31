Корветы Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Японском море

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий" и "Совершенный" успешно выполнили зенитные ракетные стрельбы в Японском море, поразив крылатые ракеты условного противника, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"Ракетные стрельбы были выполнены в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ. Корабли поочередно вышли в район выполнения задач и отработали на практике действия по противовоздушной обороне в одном из морских полигонов боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Боевые расчеты выполнили стрельбу зенитным ракетным комплексом "Редут" по ракетам-мишеням "Малахит", выпущенным с малого ракетного корабля "Иней", который имитировал условного противника.

"Воздушные цели были своевременно выявлены и взяты на сопровождение. После входа крылатых ракет в зону поражения они были уничтожены выпущенными с корветов ракетами ПВО ЗРК "Редут", - отмечается в сообщении.

Стрельбы прошли без замечаний. Все системы и зенитный ракетный комплекс отработали в штатном режиме, подчеркнули в ТОФ.

Корветы "Совершенный" и "Громкий" - первый и второй серийные корветы проекта 20380, построенные на Амурском судостроительном заводе. "Совершенный" вошел в состав Тихоокеанского флота в 2017 году, "Громкий" - в 2018 году. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабли проекта 20380 предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.