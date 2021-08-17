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Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане

Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, провело первую пресс-конференцию. Трансляцию вел, в частности, англоязычный сайт Al Jazeera.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что талибы не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене.

Он заверил, что талибы намерены не допустить, чтобы Афганистан "оставался полем для конфликта".

Муджахид отметил, что спустя "20 лет борьбы мы прогнали иностранцев" и настал "момент гордости для всей нации". По его словам, движение "Талибан" "не стремится отомстить" кому бы то ни было за прошлые обиды, оно "простило всех".

Он в очередной раз заверил, что талибы готовы к прямым контактам с другими странами. По словам Муджахида, все посольства и НПО в стране находятся в полной безопасности. "Талибан" также обязуется не допустить, чтобы кто-то использовал территорию страны как базу для атак против других государств.

Муджахид заверил, что в стране будут защищать права женщин, им будут позволять вести активный образ жизни с соблюдением шариата. Он также заявил, что от женщин будут требовать носить хиджаб, оставляющий открытым лицо, а не бурку - одежду, полностью скрывающую тело и лицо. "Это не наши правила, а правила ислама. Они существуют для безопасности женщин", - добавил он.

По его словам, "тысячи школ продолжают работать" в Афганистане.

Представитель "Талибана" также заявил, что новая власть будет уделять внимание экономическому восстановлению страны.

"Экономическая ситуация будет улучшаться. Мы примем серьезные меры, чтобы добиться этого, чтобы улучшить условия жизни людей", - сказал он.

Правительство Афганистана, формированием которого занимается "Талибан", сможет работать лучше, чем прежние власти страны, заявил Муджахид.

"Мы будем управлять страной, а вы потом сможете сравнить наши результаты с тем, чего добились сбежавшие отсюда", - сказал он.

Муджахид пояснил, что талибы "активно работают над формированием нового правительства". Ранее в движении заявляли, что постараются, чтобы это правительство было инклюзивным.

"Это будет сильно исламское правительство, я могу вам это пообещать. Оно будет защищать наши ценности и служить народу", - пообещал Муджахид. Он добавил, что правительство начнет работу уже через несколько дней.

"После этого в стране будут царить закон и порядок. Потерпите немного", - подытожил представитель группировки.

Представитель талибов отметил, что движение "не хочет боев и войны, а хочет мира и стабильности". При этом он предупредил, что "если нужно воевать, то мы умеем это делать, вы сами это видели".

Талибы заняли Кабул 15 августа. Высокопоставленные чиновники, включая президента Афганистана Ашрафа Гани, бежали из страны. Местные жители, рассчитывающие эвакуироваться, штурмуют аэропорт Кабула.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 17 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
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