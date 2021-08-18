Литва вручила Минску ноту из-за нарушивших границу 12 пограничников

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Литвы вручило Минску ноту после того, как 12 пограничников Белоруссии незаконно пересекли литовскую границу, сообщил в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы информировали Белоруссию, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации", - сказал он журналистам, добавив, что сообщил об инциденте партнерам по НАТО и ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "зафиксированный вчера литовскими пограничниками инцидент еще раз доказывает, что режим Белоруссии занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС, нарушая таким образом все имеющиеся международные нормы".

В комментарии, который в среду передали агентству BNS представители президента, Науседа отметил, что литовские ведомства должны быть готовы к оперативной реакции на гибридные угрозы и нарушения границы.

Ранее министерство внутренних дел Литвы сообщило, что 12 белорусских пограничников в Шальчининкском районе со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.