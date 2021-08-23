Минобороны Польши задумало построить стену на границе с Белоруссией

Военнослужащие установливают колючую проволоку на северо-восточной границе Польши и Белоруссии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в твиттере о планах построить крепкую стену высотой 2,5 метра на грнице с Белоруссией.

Он добавил, что направит дополнительных военных на помощь пограничиникам, и пообещал в ближайшее время представить подробные планы по усилению охраны границы с Белоруссией.

19 августа министр выложил фотографии рядов колючей проволоки, которую начали протягивать вдоль границы, чтобы помешать беженцам с Ближнего Востока переходить в Польшу с белорусской территории.

В Минобороны на прошлой неделе отмечали, что колючую проволоку протянули почти на 100 из 418 километров границы и скоро закроют ею еще 50 км.

Ранее о планах протянуть колючее заграждение, затем и стену на границе с Белоруссией объявила Литва.

В соседние с Белоруссией страны стремятся попасть беженцы, в основном из Ирака.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

Первой рост нелегальной миграции через белорусскую границу ощутила Литва. В МИД Литвы обвинили правительство Лукашенко в организации программы беженцев и в направлении их в Литву в качестве "гибридного оружия". В августе Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией, а Эстония пока просто усилила охрану границы.