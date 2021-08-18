Премьер Грузии обещал Саакашвили комфортную тюрьму в случае возвращения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в случае возвращения на родину бывшего президента Михаила Саакашвили ожидает тюрьма с "комфортными условиями".

"Никогда не вернется то темное время, когда угнетатель, клоун Саакашвили правил страной. Он сейчас находится в статусе беженца, по собственному желанию оставив грузинский паспорт и взяв украинское гражданство. И из Украины его выдворили буквально за волосы, а сегодня он учит и угрожает нам. Если хочет приехать, то пусть приезжает, у нас есть большая коллекция галстуков и обещаем ему комфортные условия в тюрьме", - сказал Гарибашвили, выступая перед избирателями в Кедском районе Аджарии.

Недавно в соцсетях Саакашвили в очередной раз заявил, что осенью приедет в Грузию, чтобы возглавить оппозицию на местных выборах. Представители правящей партии "Грузинская мечта" подсчитали, что в течение последних пяти лет Саакашвили уже 16 раз обещал приехать в Грузию, но пока так и не сдержал своего слова.

Саакашвили заочно осужден в Грузии по нескольким возбужденным против него уголовным делам.