Саакашвили в очередной раз пообещал вернуться в Грузию

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсетях в очередной раз анонсировал приезд на родину в ближайшее время - к местным выборам 2 октября.

"Я хочу сказать, что лично приеду на эти выборы. Хочу призвать всех наших соотечественников также прибыть в Грузию на выборы, на которых мы обязательно победим действующие власти", - заявил Саакашвили.

Он отметил, что против него в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, но эти обвинения грузинской прокуратуры не признают ни в одной стране мира. Саакашвили заверил, что не боится ареста, потому как "грузинский народ победит и освободит меня".

Ранее представители действующих грузинских властей подсчитали, что за последние несколько лет Саакашвили публично обещал вернуться в Грузию 16 раз, но так и не сдержал своего обещания.