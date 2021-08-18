Тропический шторм Фред приближается к Нью-Йорку

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм Фред, который в среду утром обрушился на штат Западная Вирджиния, теперь угрожает наводнениями и сходом оползней в штате Нью-Йорк, сообщает агентство Associated Press (AP).

Утром в среду около 25 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды: большинство из них - жители штатов Западная Вирджиния и Северная Каролина. Из-за большого количества оползней был закрыт проходящий через ущелье Нантахала отрезок шоссе "Интерстейт 19" в Северной Каролине.

Во вторник поступали сообщения о вызванных Фредом торнадо в штатах Джорджия и Северная Каролина.

🌦️ The remnants of Fred carved a scar on western North Carolina. NCDOT crews are working around the clock to help citizens get to and from home, work and school. They will continue repairing roads, bridges, approaches and shoulders for weeks. Just look at some of the damage. pic.twitter.com/H66YKTkQtE — NCDOT Western Mts (@NCDOT_Westmtn) August 18, 2021

В штате Теннесси из-за непогоды были закрыты школы, а людей, которые проживают в районе переполненных из-за дождя рек Френч-Брод, Ноличаки и Голубиной реки, эвакуировали.

Тропический шторм Фред сформировался неделю назад в районе Пуэрто-Рико, после чего направился на север в сторону побережья США.