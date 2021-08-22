Тропический шторм "Генри" обрушился на побережье Род-Айленда

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Генри" обрушился на северо-восточное побережье США в воскресенье днем, обесточив десятки тысяч домов, сообщает Associated Press.

""Генри" сбавил скорость над юго-западом Род-Айленда. Сильные порывистые ветры и ливневые дожди продолжаются в некоторых частях северо-востока Соединенных Штатов", - говорится в твиттере Национального ураганного центра.

Обильные осадки уже привели к наводнениям в восточных штатах от Нью-Джерси до Массачусетса. Пароходное управление Массачусетса отменило воскресное паромное сообщение между материком и популярными курортными островами Мартас-Винъярд и Нантакет после того, как береговая охрана США закрыла порты на Кейп-Коде и Нью-Бедфорде. Несколько крупных мостов в Род-Айленде, которые соединяют большую часть штата, были временно закрыты в воскресенье.

В некоторых районах штата Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение, сообщает BBC News. В крупных аэропортах с приближением шторма были отменены сотни воскресных рейсов. Синоптики сообщают, что сила "Генри" будет убывать по мере его движения над сушей. Ожидается, что шторм ослабнет в понедельник до тропической депрессии. Официальные лица предупредили население о возможных подтоплениях улиц и перебоях в электроснабжении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что восемь мексиканцев стали жертвами урагана "Грейс", обрушившегося в субботу на побережье Мексиканского залива.