Коррекцию орбиты МКС перенесли с 19 на 21 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) перенесли на резервную дату - 21 августа, сообщили в "Роскосмосе".

"Коррекция орбиты Международной космической станции перенесена на резервную дату - 21 августа 2021 года. В настоящее время рассчитываются параметры орбиты станции после проведения корректирующего маневра и точное время его проведения.", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в "Роскосмосе", коррекция высоты орбиты МКС была запланирована на 19 августа в 07:04 мск в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18".

Ранее орбита МКС корректировалась 24 июня.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.