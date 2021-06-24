Орбиту МКС подняли на 850 метров

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали в четверг на 850 метров, сообщили в "Роскосмосе".

"Проведена коррекция высоты орбиты МКС. Для этого в 05:40 мск выдана команда на включение двигателей корабля "Прогресс МС-16", которые проработали 466 с. Сейчас наши специалисты обрабатывают данные. По предварительным расчётам, высота орбиты МКС должна составить около 420,3 км", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Проведена коррекция высоты орбиты #МКС.



Для этого в 05:40 мск выдана команда на включение двигателей корабля #ПрогрессМС16, которые проработали 466 с.



💻 Сейчас наши специалисты обрабатывают данные. По предварительным расчётам, высота орбиты МКС должна составить около 420,3 км pic.twitter.com/AJS0lf1TKS — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 24, 2021

Ранее орбита МКС корректировалась 20 мая.

"Плановая коррекция орбиты проводится с целью формирования баллистических условий перед стартом CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-19", и посадкой спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-18"", - сообщали ранее в госкорпорации.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на октябрь 2021 года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

Как сообщал в апреле специализированный сайт Spaceflight Now, второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к МКС, который планировалось осуществить в мае, состоится не ранее конца августа.

Запуск корабля, создаваемого для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, предполагается осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

В настоящее время на борту Международной космической станции работают 65-й экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.