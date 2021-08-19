Король Иордании посетит на следующей неделе Москву и встретится с Путиным

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Король Иордании Абдалла II на следующей неделе посетит Москву, запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили "Интерфаксу" в четверг несколько источников.

Один из собеседников агентства сказал, что в ходе планируемого визита Абдаллы II он, как ожидается, встретится с президентом Путиным.

Ещё один собеседник "Интерфакса" не стал уточнять дату визита, однако отметил, что он планируется в начале недели.

В последний раз Путин и король Иордании встречались в Сочи в октябре 2019 года.