Король Иордании и бывший кронпринц впервые появились вместе на публике

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бывший наследный принц Иордании Хамза и король Иордании Абдалла II в воскресенье впервые появились вместе на публике, сообщает Associated Press.

Принц Хамза ибн Хусейн присоединился к членам иорданской королевской семьи, отмечавшим столетие создания Трансиорданского эмирата, британского протектората. Королевский дворец опубликовал фото и видео с Абдаллой и Хамзой около могил их отца, покойного короля Хусейна, и покойного короля Талала, их деда.

Это был первый раз, когда Хамза был замечен на публике с тех пор, как он был помещен под домашний арест 3 апреля после обвинений в том, что он был вовлечен в "злонамеренный заговор" с целью дестабилизации королевства. Конфликт перерос в самый серьезный общественный раскол в правящей семье за последние десятилетия, хотя Хамза отрицает свою вину. В заявлениях, появившихся в СМИ, Хамза опроверг обвинения.

До скандала с государственным переворотом Иордания боролась с экономическим кризисом и пандемией коронавируса. Давние жалобы на коррупцию и неправильное управление подпитывали разрозненные протесты в стране в последние месяцы.