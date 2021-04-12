Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:58Заразились
на 11.04В России 4 641 390+8 702В мире 135 355 885+664 505

Король Иордании и бывший кронпринц впервые появились вместе на публике

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бывший наследный принц Иордании Хамза и король Иордании Абдалла II в воскресенье впервые появились вместе на публике, сообщает Associated Press.

В миреВ Иордании запретили публикации о предполагаемом заговоре с участием принцаЧитать подробнее

Принц Хамза ибн Хусейн присоединился к членам иорданской королевской семьи, отмечавшим столетие создания Трансиорданского эмирата, британского протектората. Королевский дворец опубликовал фото и видео с Абдаллой и Хамзой около могил их отца, покойного короля Хусейна, и покойного короля Талала, их деда.

Это был первый раз, когда Хамза был замечен на публике с тех пор, как он был помещен под домашний арест 3 апреля после обвинений в том, что он был вовлечен в "злонамеренный заговор" с целью дестабилизации королевства. Конфликт перерос в самый серьезный общественный раскол в правящей семье за последние десятилетия, хотя Хамза отрицает свою вину. В заявлениях, появившихся в СМИ, Хамза опроверг обвинения.

До скандала с государственным переворотом Иордания боролась с экономическим кризисом и пандемией коронавируса. Давние жалобы на коррупцию и неправильное управление подпитывали разрозненные протесты в стране в последние месяцы.

Иордания Хамза ибн Хусейн Абдалла II

Новости по теме

Новости

В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа

Представитель атомного агентства Ирана пострадал при посещении Натанза

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

В Ереване обнаружили тело дочери генерала ФСБ с огнестрельным ранением

В Иране назвали "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе

Пандемия коронавируса

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Трое россиян после аварии в Турции остались в больницах

На ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Первый полет вертолета НАСА на Марсе отложен из-за неполадок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');