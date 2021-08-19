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SEC обвинила трех экс-инженеров Netflix в инсайдерской торговле

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила трех бывших инженеров Netflix Inc. в инсайдерской торговле с использованием данных о количестве подписчиков стримингового сервиса. По оценке комиссии, они получили с этого более $3 млн прибыли.

Торги акциями Netflix традиционно становятся более волатильными за несколько дней до публикации компанией квартальной отчетности.

По данным SEC, инженер Netflix Сунь Мо Цзюнь, работавший в компании в 2016-2017 годах, передавал информацию о количестве подписчиков сервиса своему брату и другу, которые совершали сделки с акциями компании на основе этих данных еще до того, как они публиковались официально.

Покинув Netflix в 2017 году Сунь Мо Цзюнь продолжал получать инсайдерскую информацию от своего бывшего коллеги Айдена Ли и совершал сделки с акциями на основе этих данных вплоть до 2019 года, утверждают в SEC.

Третий инженер - Чжэ Хён Бэ - слил информацию о числе подписчиков Netflix брату Сунь Мо Цзюня в июле 2019 года. Тогда Netflix впервые с 2011 года зафиксировала снижение числа подписчиков, что привело к падению капитализации компании более чем на $15 млрд за один день.

Как отметила директор офиса SEC в Сан-Франциско Эрин Шнайдер, экс-инженеры Netflix создали "долгосрочную, многомиллионную схему заработка, пользуясь ценной информацией, добытой незаконным путем".

Стриминговые сервисы в последние годы набирали популярность, и данные о количестве подписчиков подобных платформ стали ключевым показателем, который оценивает Уолл-стрит при принятии решений о продаже или покупке акций медиакомпаний, пишет The Wall Street Journal.

Акции Netflix прибавляют в цене 3,4% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость почти не изменилась.

SEC США Netflix Сунь Мо Цзюнь Айден Ли Чжэ Хён Бэ

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