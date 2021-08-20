Макрон в разговоре с Путиным призвал освободить Навального

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Во время телефонного разговора в четверг с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон вновь призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил Елисейский дворец.

"Президент республики призвал к освобождению Алексея Навального в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека спустя год после попытки убийства, жертвой которого тот стал", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте канцелярии французского президента.

"Он также выразил пожелание, чтобы российские парламентские выборы в сентябре прошли при уважении критериев ОБСЕ", - отмечается в документе.

В коммюнике сообщается, что два президента разговаривали более полутора часов. Они обменялись своими анализами ситуации в Афганистане, взглядами на проходящую в стране эвакуацию, а также приоритетными ожиданиями относительно движения "Талибан" (запрещено в РФ). Речь шла о вопросах "борьбы против наркотиков и незаконного оборота оружия, разрыве с международными террористическими движениями, уважении прав женщин".

"Президенты договорились о тесной координации в ближайшие дни и недели как в двустороннем плане, так и в Совете Безопасности ООН и в рамках G20", - говорится в сообщении.

Президент Макрон также выразил свою обеспокоенность возобновлением напряженности между Арменией и Азербайджаном. В том, что касается Украины, "президент республики подтвердил свою волю действовать для реализации Минских соглашений, которая требует обязательств всех сторон, включая Россию", подчеркнули в Елисейском дворце.

Ранее в Евросоюзе призвали Россию расследовать то, что случилось с Алексеем Навальным ровно год назад. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы.