Евросоюз снова призвал Россию расследовать "дело Навального"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе снова призвали Россию расследовать то, что случилось с Алексеем Навальным ровно год назад. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы.

"Спустя год после отравления Алексея Навального 20 августа 2020 года ЕС продолжает призывать Российскую Федерацию расследовать это покушение в условиях полной прозрачности и без дальнейших промедлений и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), обеспечив беспристрастное международное расследование", - отметили в Брюсселе.

Там напомнили, что применение химического оружия при любых обстоятельствах совершенно неприемлемо и противоречит международному праву. Виновные по "делу Алексея Навального" должны быть привлечены к ответственности, потребовали в ЕС.

Российский МИД 18 августа выпустил заявление к "годовщине "дела А.Навального"".

На Смоленской площади считают, что все, что произошло, начиная с посадки в Омске самолета с Навальным, и завершая его лечением в Германии, - это спланированная провокация, направленная на дискредитацию России.

"20 августа исполняется год с момента экстренной госпитализации российского блогера Навального в Омске - происшествия, возведенного целенаправленными усилиями группы западных государств до уровня международного инцидента, в рамках которого в адрес России были выдвинуты бездоказательные обвинения в применении на своей территории некоего "боевого отравляющего вещества". При этом действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, четко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам", - говорилось в заявлении.

МИД также отметил, что Берлин и его союзники "не упускают возможности использовать шумиху вокруг Навального, искусственно создаваемую при их же непосредственном вкладе". Ведомство напомнило об "агрессивной пропагандистской кампании западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало голословное утверждение об отравлении блогера российскими спецслужбами". Кроме того, в заявлении МИД упомянуто "слаженное взаимодействие" Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ТС ОЗХО) и немецкой дипломатии, "временами приобретавшее кафкианские черты".

Навальный 17 января вернулся в Россию после лечения в Германии. Его задержали в аэропорту "Шереметьево", арестовали и, по ходатайству столичного УФСИН, заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Он сейчас находится в колонии в Покрове.