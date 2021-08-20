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Сервис OnlyFans запретил публиковать откровенный контент

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сервис OnlyFans, известный своим контентом для взрослых, объявил, что с 1 октября будет блокировать откровенные фотографии и видео, передает BBC News.

Пользователи по-прежнему смогут размещать обнаженные фотографии и видео на сайте, но это должно быть согласовано с политикой OnlyFans.

Заявление компании было сделано после требований со стороны банков и платежных сервисов, сообщает BBC News. Компания благодаря новой политике планирует "обеспечить долгосрочную устойчивость платформы".

Популярность сайта OnlyFans подскочила во время пандемии. Аудитория OnlyFans выросла до 130 млн пользователей.

OnlyFans

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