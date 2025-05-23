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Эротический сервис OnlyFans могут продать за $8 млрд

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Онлайн-платформа для эротического контента OnlyFans может быть продана консорциуму инвесторов во главе с американской инвесткомпанией Forest Road Company за $8 млрд, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

По словам источников, ряд членов руководства Forest Road вели переговоры о возможной сделке по выходу OnlyFans на биржу еще в 2022 году. Компания Fenix International Ltd, владелец сервиса, ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, а также рассматривает вариант с IPO.

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Источники отмечают, что переговоры с Forest Road ведутся как минимум с марта и о сделке может быть объявлено в ближайшие пару недель.

Популярность OnlyFans подскочила во время пандемии коронавируса. На этой платформе производители контента, преимущественно эротического содержания, продают его подписчикам, а компания зарабатывает на комиссионных.

В финансовом году, завершившемся в ноябре 2023 года, выручка OnlyFans составила $6,6 млрд. Для сравнения: в 2020 году показатель составлял $375 млн.

Единственным владельцем Fenix International является американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел OnlyFans в 2018 году.

OnlyFans Forest Road Fenix International
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