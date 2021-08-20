Германия задействует базу Рамштайн для транзита людей из Афганистана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Германия будет использовать военную базу Рамштайн для транзита эвакуируемых из Афганистана, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Сейчас мы больше всего сосредоточены на том, чтобы эвакуировать из Кабула в сложившихся тяжелых условиях как можно больше людей. Над этим мы тесно работаем с нашими партнерами. По этой причине мы договорились с США, что в особенности авиабаза Рамштайн временно может быть использована для транзита нуждающихся в защите граждан из Афганистана в США", - заявил министр в пятницу.

По его словам, в самолетах, эвакуирующих граждан, должно использоваться все место. Использование базы Рамштайн позволит увеличить нагрузку на самолеты и разгрузить маршрут Кабул-Ташкент, через который эвакуация проводится в настоящее время.

Германия также проведет эвакуацию людей из труднодоступных мест в Афганистане на вертолетах, которые будут специально доставлены в эту страну. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель минобороны ФРГ Арне Коллац.

"Будут направлены два вертолета", - сказал Коллац журналистам в Берлине.

Вертолеты будут направлены уже в пятницу на военно-транспортных самолетах бундесвера A400M.