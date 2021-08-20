США прерывали эвакуацию из Кабула из-за неспособности Катара принять еще беженцев

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американские военные на восемь часов прервали эвакуацию людей из аэропорта Кабула, поскольку Катар не смог принять новых беженцев, у него иссякли возможности, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, США вместе с союзниками по НАТО искали новые места для приема беженцев в Европе и Азии.

Президент Джо Байден 20 августа заявил в Белом доме, что вывозные рейсы из Кабула возобновились. Он пообещал сделать все возможное для эвакуации иностранцев из Афганистана и местных жителей, которым грозит преследование, но не стал ручаться за полный успех этой операции.

Президент отметил, что не слышал о случаях, когда американцы хотели бы покинуть Афганистан, но не могли добраться до аэропорта Кабула. Между тем переводчик, ранее работавший с американцами, рассказал NBC News, что он даже не пытался выехать с семьей в Кабул, поскольку в его местности в принципе опасно покидать дом.

15 августа талибы (движение "Талибан" запрещено в России) взяли Кабул. Аэропорт остался под контролем американских военных, которые организуют эвакуацию с помощью военных из других стран НАТО. Талибы обещали не мешать эвакуации, хотя сообщалось, что они взяли под контроль дороги к аэропорту и могут не разрешать людям проехать.