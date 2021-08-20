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Ураган "Грейс" усилился по мере приближения к материковой части Мексики

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ураган "Грейс", обрушившийся на карибское побережье Мексики в четверг, продолжает набирать силу, приближаясь к материковой части страны, сообщает CNN.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) предупредил, что ураган "еще немного усилился" и обрушится на побережье материковой части Мексики сегодня вечером (в ночь на субботу по московскому времени).

В центре также отметили, что в течение дня ураган должен будет усилиться, но позже может ослабнуть по мере продвижения в горы центральной части Мексики.

В среду ураган приблизился к побережью Мексики, из-за чего более 100 авиарейсов в крупном курортном городе Канкун были отменены. Также более 6 тыс. туристов и местных жителей были эвакуированы в штормовые убежища на юго-востоке штата Кинтана-Роо.

Как сообщил губернатор штата Карлос Хоакин, во время урагана ни один человек не погиб, а электричество, без которого в четверг осталось около 150 тыс. человек, уже удалось восстановить.

NHC предупредил, что в выходные сильные дожди в Мексике приведут к наводнениям и сходам оползней.

Ураган "Грейс" был признан ураганом первой категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Обычно такие ураганы не причиняют значительного структурного ущерба, но могут сваливать шаткие дома и ломать слабые деревья.

Мексика Грейс

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