Восемь человек стали жертвами урагана "Грейс" в Мексике

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Как минимум восемь мексиканцев стали жертвами урагана "Грейс", обрушившегося в субботу на побережье Мексиканского залива. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора штата Веракрус Куитлахуака Гарсию.

По его словам, среди погибших числятся дети, еще трое человек пропали без вести. Гарсия добавил, что из-за последствий урагана без электричества остались 330 тысяч мексиканцев.

Национальный центр США по слежению за ураганами указал, что "Грейс" ослаб до тропического шторма, после чего рассеялся к середине субботы.

Ураган "Грейс" был признан ураганом первой категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Обычно такие ураганы не причиняют значительного структурного ущерба, но могут сваливать шаткие дома и ломать слабые деревья.