Глава Совбеза Армении заявил, что РФ с осени поставляет оружие Еревану

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия после 44-дневной войны в Карабахе поставляла и продолжает поставлять Армении оружие, Ереван намерен в кратчайшие сроки полностью модернизировать армию, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Начиная с ноября 2020 года, мы получили вооружения для модернизации и обновления нашего арсенала и данный процесс был непрерывным. Правительство Армении намерено полностью модернизировать армию и данная задача будет решена в максимально короткое время", - сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.

Согласно программе правительства Армении, Ереван расширит сотрудничество с Россией по части закупок и модернизации вооружения.

"Правительство продолжит процесс модернизации вооружения и военной техники, закупок новых образцов вооружения. Со странами-партнерами и странами-союзниками будет осуществляться более целевая политика в области военного и военно-технического сотрудничества", - следует из программы правительства республики, текст которой был опубликован на сайте исполнительного органа в среду.

Отмечается, что особое значение будет придаваться развитию союзнических и партнерских отношений в данной области, "в частности, будет расширено сотрудничество с Россией, которое будет направлено на увеличение военного потенциала совместных сил (систем) и обеспечение максимального взаимодействия ВС двух стран".

"Армения будет развивать и модернизировать свои ВС не для агрессии, а для защиты от агрессии. Армения не имеет намерений захватывать территории", - говорится в программе правительства.

Программа правительства Армении была одобрена на заседании исполнительного органа 18 августа, и будет представлена на обсуждение парламента.

Новое правительства Армении во главе с премьером-министром Николом Пашиняном сформировалось по итогам досрочных парламентских выборов 20 июня.

Также Григорян прокомментировал высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку хочет подписать мирный договор с Ереваном и начать процесс делимитации границы, но до сих пор не получил ответа от армянской стороны на эти предложения.

"Мы не получали какого-либо подобного предложения, будь то мирный договор или что-то другое. Но у нас есть позиция по этому поводу: мирный договор можно подписать посредством мирного и всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта, а это возможно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - заявил глава Совбеза Армении.

Григорян напомнил, что сопредседатели Минской группы также выступали с заявлением о готовности вести переговоры вокруг долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта, и это будет лучший мирный договор.

"Этот путь - начало работ по демаркации, и мы к нему готовы. На данный момент Азербайджан к этому не готов, а проблема Нагорного Карабаха не связана с демаркацией", - добавил Григорян.

В минувшую субботу Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk заявил, что "несколько раз открыто выражал нашу позицию по этому вопросу: мы хотим подписать мирный договор".

"Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга и начать процесс делимитации, т.е. определения границ", - сказал Алиев, добавив, что Армения до сих пор не дала положительного ответа на это предложение.

Кроме того, Алиев говорил, что Азербайджан ожидает от России, что та не будет вооружать Армению.