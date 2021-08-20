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Глава Совбеза Армении заявил, что РФ с осени поставляет оружие Еревану

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия после 44-дневной войны в Карабахе поставляла и продолжает поставлять Армении оружие, Ереван намерен в кратчайшие сроки полностью модернизировать армию, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

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"Начиная с ноября 2020 года, мы получили вооружения для модернизации и обновления нашего арсенала и данный процесс был непрерывным. Правительство Армении намерено полностью модернизировать армию и данная задача будет решена в максимально короткое время", - сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.

Согласно программе правительства Армении, Ереван расширит сотрудничество с Россией по части закупок и модернизации вооружения.

"Правительство продолжит процесс модернизации вооружения и военной техники, закупок новых образцов вооружения. Со странами-партнерами и странами-союзниками будет осуществляться более целевая политика в области военного и военно-технического сотрудничества", - следует из программы правительства республики, текст которой был опубликован на сайте исполнительного органа в среду.

Отмечается, что особое значение будет придаваться развитию союзнических и партнерских отношений в данной области, "в частности, будет расширено сотрудничество с Россией, которое будет направлено на увеличение военного потенциала совместных сил (систем) и обеспечение максимального взаимодействия ВС двух стран".

"Армения будет развивать и модернизировать свои ВС не для агрессии, а для защиты от агрессии. Армения не имеет намерений захватывать территории", - говорится в программе правительства.

Программа правительства Армении была одобрена на заседании исполнительного органа 18 августа, и будет представлена на обсуждение парламента.

Новое правительства Армении во главе с премьером-министром Николом Пашиняном сформировалось по итогам досрочных парламентских выборов 20 июня.

Также Григорян прокомментировал высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку хочет подписать мирный договор с Ереваном и начать процесс делимитации границы, но до сих пор не получил ответа от армянской стороны на эти предложения.

"Мы не получали какого-либо подобного предложения, будь то мирный договор или что-то другое. Но у нас есть позиция по этому поводу: мирный договор можно подписать посредством мирного и всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта, а это возможно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - заявил глава Совбеза Армении.

Григорян напомнил, что сопредседатели Минской группы также выступали с заявлением о готовности вести переговоры вокруг долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта, и это будет лучший мирный договор.

"Этот путь - начало работ по демаркации, и мы к нему готовы. На данный момент Азербайджан к этому не готов, а проблема Нагорного Карабаха не связана с демаркацией", - добавил Григорян.

В минувшую субботу Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk заявил, что "несколько раз открыто выражал нашу позицию по этому вопросу: мы хотим подписать мирный договор".

"Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга и начать процесс делимитации, т.е. определения границ", - сказал Алиев, добавив, что Армения до сих пор не дала положительного ответа на это предложение.

Кроме того, Алиев говорил, что Азербайджан ожидает от России, что та не будет вооружать Армению.

Армения Азербайджан Россия Армен Григорян

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