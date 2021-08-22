Азербайджан заявил об обстреле своих позиций со стороны Армении
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении, заявляет министерство обороны Азербайджана.
"22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зейлик Кяльбаджарского района", - говорится в информации ведомства.
Минобороны сообщило об ответном огне в сторону противника.
"Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - подчеркивает оборонное ведомство.